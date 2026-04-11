Uskršnje primirje koje je proglasio predsednik Rusije i vrhovni komandant ruske vojske Vladimir Putin između Rusije i Ukrajine stupilo je na snagu u 16 sati po ruskom vremenu i trajaće do kraja dana 12. aprila.

Ruskim snagama je naloženo da budu spremne da spreče bilo kakve provokacije protivnika tokom uskršnjeg primirja. Šef kijevskog režima Vladimir Zelenski objavio je na Telegram kanalu da će Ukrajina poštovati primirje i da će delovati samo recipročno. Međutim, podsetimo, prošle godine za vreme uskršnjih praznika ukrajinska vojska je prekršila prekid vatre 4.900 puta. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da je primirje za Uskrs humanitarnog karaktera jer se