Snažna Trampova podrška Orbanu - dan pred veliku političku bitku

"Sjedinjene Američke Države spremne su da podrže ekonomiju Mađarske i upotrebe punu ekonomsku snagu za jačanje te zemlje, objavio je američki predsednik Donald Tramp na društvenoj mreži Istina, uz poruku da Vašington računa na ulaganja u budući rast Mađarske pod daljim vođstvom Viktora Orbana.

Prema Trampovim rečima, američka podrška odnosila bi se pre svega na investicije koje bi trebalo da doprinesu dugoročnom ekonomskom jačanju Mađarske. Takva najava dolazi u trenutku kada Budimpešta nastavlja da vodi samostalnu politiku unutar Evropske unije, posebno kada je reč o odnosima sa Ukrajinom i Briselom. U Mađarskoj se u nedelju održavaju parlamentarni izbori na kojima više od 8,1 milion birača odlučuje između vladajućeg Fidesa Viktora Orbana i opozicione