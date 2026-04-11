Završena prva runda pregovora Amerike i Irana u Islamabadu, nastavak posle pauze /video/

Mirovni pregovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana održavaju se danas u Islamabadu, saopštio je Kabinet pakistanskog premijera Šehbaza Šarifa,. Prethodno je pakistanski premijer Šehbaz Šarif odvojeno razgovarao najpre sa iranskom delegacijom, a potom i sa američkom, koju predvodi potpredsednik Džej Di Vens.

Prva runda pregovora između delegacija Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Pakistanu završena je danas nakon nešto manje od dva sata, a očekuje se da naredna runda usledi nakon pauze za obrok, prenosi Al Džazira. Kako se navodi, obe strane su tokom prve runde iznele svoje maksimalističke pozicije, a najveći napredak u razgovorima postignut je u vezi sa napadima Izraela na Liban, odmrzavanjem iranske imovine, i otvaranjem Ormuskog moreuza. Mirovni pregovori