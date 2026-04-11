Evo šta se krije iza povrede Jokića i startera, trener Denvera nije hteo da rizikuje

Denver Nagetsi su razbili Oklahoma Siti Tander sa 127:107, ali rezultat je ostao u senci odluke koja je podigla veliku prašinu – Nikola Jokić nije bio na terenu, već na „injured listi“.

Na prvi pogled delovalo je zabrinjavajuće, ali iza svega se krije jasan plan trenera Dejvida Adelmana. Srpski centar je označen sa „Right Wrist Injury Management“, što u NBA praksi najčešće znači – kontrolisani odmor, a ne ozbiljna povreda. I nije bio jedini. Van tima su ostali i Džamal Marej, Eron Gordon, Kem Džonson, Kristijan Braun, Pejton Votson i Spenser Džons, svi uz slična obrazloženja. Upravo ta masovnost „povreda“ jasno ukazuje da je u pitanju strateški