Haset: Cene energenata će brzo pasti, kada se Ormuski moreuz ponovo otvori

Direktor američkog Nacionalnog ekonomskog saveta Kevin Haset izjavio je danas da administracija američkog predsednika Donalda Trampa ima još posla po pitanju inflacije, ali da očekuje da će, kada se Ormuski moreuz potpuno otvori za plovidbu, cene energenata brzo pasti.

Haset je za Foks biznis rekao da očekuje "da će doći do brzog smanjenja cena energije" kada se otvori Ormuski moreuz, koji je zatvorio Iran, prenosi CNN. "Brodovi trenutno prolaze, ali sa oko deset odsto normalnog tempa. Kada se vratimo normalnom tempu, onda očekujemo da se stvari vrate u normalu", kazao je Haset. On je bio optimističan da bi američka administracija mogla ponovo u potpunosti otvoriti Ormuski moreuz, i da omogući potok nafte za nekoliko meseci.