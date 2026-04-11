Pročitaj knjigu i dobiješ bicikl: Nesvakidašnja akcija Milana Nikolića oduševila sve

Sve veća upotreba digitalne tehnologije dovela je do toga da se deca sve manje druže i sve više povlače u sebe.

Uz to, sve ređe posežu za knjigom, što predstavlja ozbiljan problem. Ipak, Milan Nikolić iz Loznice pronašao je način da motiviše najmlađe da se vrate čitanju uz snažan podsticaj. Svakom detetu koje pročita 50 knjiga poklanja bicikl. Ova neobična ideja dala je rezultate, pa je biblioteka danas sve posećenija i ispunjenija mladim čitaocima. Kako kaže Milan ideja je bila podsticaj, a cilj da se knjige čitaju. - To je bila ideja da damo kao podsticaj, međutim, cilj je