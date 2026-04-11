Ormuz tačka spoticanja: Iran i Amerika se drža svojih zahteva

PITANjE Ormuskog moreuza i dalje je jedna od glavnih spornih tačaka u pregovorima Irana i Sjedinjenih Američkih Država u Islamabadu, objavila je danas iranska agencija Tasnim.

Prema navodima agencije, SAD se drže svojih "ekstravagantnih" zahteva u pregovorima, dok Iran insistira na očuvanju onoga što je postigao tokom rata protiv SAD i Izraela koji je počeo 28. februara. Tasnim dodaje da će se pregovori nastaviti. Al Džazira je prethodno prenela da je prva faza direktnih pregovora okončana, dok delegacije razmenjuju pisane predloge kako bi usaglasile stavove