Prva runda pregovora završena: Tramp poručio: Uništili smo iransku vojsku, Katar prijavio nove napade Teherana

PRVA runda pregovora između delegacija Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Pakistanu završena je danas nakon nešto manje od dva sata, a očekuje se da naredna runda usledi nakon pauze za obrok, prenosi Al Džazira.

Kako se navodi, obe strane su tokom prve runde iznele svoje maksimalističke pozicije, a najveći napredak u razgovorima postignut je u vezi sa napadima Izraela na Liban, odmrzavanjem iranske imovine, i otvaranjem Ormuskog moreuza. Mirovni pregovori delegacija SAD i Irana u Islamabadu imaju za cilj da se postigne sporazum o trajnom mirovnom rešenju, nakon što je u utorak postignut dvonedeljni prekid vatre.