Rat na Bliskom istoku: SAD dale mnogo samo da Iran otvori Ormuz; počeli pregovori u Islamabadu

RAT na Bliskom istoku ušao je u 43. dan, jer se operacije Izraela u Libanu, kao i raketiranje izraelske teritorije od strane Hezbolaha nastavljaju. Delegacije Teherana i Vašingtona stigle su u pakistansku prestonicu Islamabad na pregovore.

Foto: Veštačka inteligecija/Gemini Mirovni pregovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana počeli su danas u Islamabadu, saopštio je Kabinet pakistanskog premijera Šehbaza Šarifa, nakon njegovog sastanka sa potpredsednikom SAD Džej Di Vensom. - Premijer je ponovio da Pakistan očekuje da nastavi sa pružanjem podrške obema stranama u postizanju napretka ka održivom miru u regionu - navodi se u saopštenju koje prenosi Tajms of Izrael. Visok iranski izvor izjavio je u