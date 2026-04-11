"Siguran sam da će mađarski narod prepoznati snagu politike koja čuva suverenitet" Dodik poželeo Orbanu puno sreće i uspeha na izborima

Predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik poželeo je danas mađarskom premijeru Viktoru Orbanu puno sreće i uspeha na sutrašnjim izborima, ističući da Republika Srpska stoji uz njega.

"Dragom prijatelju Viktoru Orbanu želim puno sreće i uspeha na izborima", napisao je Dodik na platformi Iks. On je naglasio da je siguran da će mađarski narod prepoznati snagu politike koja čuva suverenitet, stabilnost i budućnost zemlje. Orban je odgovorio Dodiku objavom na platformi Iks: "Hvala ti, prijatelju. Veoma cenim tvoju podršku". U Mađarskoj će sutra biti održani parlamentarni izbori, na kojima pravo glasa ima nešto