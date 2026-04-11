Sijarto objasnio zašto neće Kijev u EU: Mađarska ne želi Ukrajinu u Uniji jer bi to dovelo do Trećeg svetskog rata

MAĐARSKA ne želi direktan sukob između NATO-a i Rusije i zato se protivi pristupanju Ukrajine Evropskoj uniji, jer bi to dovelo do trećeg svetskog rata, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.

-Ne želimo da evropske zemlje ratuju sa Rusijom. Ne želimo da se zemlje članice NATO-a sukobljavaju sa Rusijom, jer ako se to desi, izbiće treći svetski rat, rekao je Sijarto na predizbornom skupu u Serenču, prenosi Mađar nemzet. Dok god postoji suverena nacionalna vlada, Mađarska neće ratovati, novac mađarskog naroda neće biti odnet u Ukrajinu, a Ukrajinci neće biti primljeni u Evropsku uniju, istakao je Sijarto. -Rat u Ukrajini je