Izbori u Mađarskoj: Glasanje za novi parlament, ali i mnogo više od toga

Reuters Glasačka mesta širom Mađarske otvorena su u šest sati

Posle šesnaest godina vlasti partije Fides i premijera Viktora Orbana, birači u Mađarskoj glasaju za novi saziv parlamenta, ali i budući politički put zvanične Budimpešte.

Nešto više od osam miliona glasača ima pravo izbora na desetom glasanju za parlament na obali Dunava otkad se zemlja, posle pada komunizma 1990. godine, vratila višestranačkom sistemu.

Izbornu kampanju obeležila je oštra retorika, teške političke i lične optužbe, pa i duboka društvena podela oko ključnih pitanja: privrede, korupcije, migracija, ali i rata u susednoj Ukrajini.

Ko se takmiči na izborima?

Po veoma komplikovanom izbornom sistemu, bira se 199 poslanika.

Njih 106 bira se glasanjem za ime kandidata u jednom od 106 okruga na koje je podeljena zemlja, dok će preostalih 93 mesta biti dodeljeno stranačkim listama.

Stvar se dodatno komplikuje zbog velikog broja birača koji mogu glasati u inostranstvu, pre svega u susedstvu, a najviše u Rumuniji i Srbiji.

Oni mogu glasati samo za stranačke liste, ali ne i za pojedinačne kandidate.

Zbog svega toga, Nacionalna izborna kancelarija upozorila je da preliminarni rezultati, koji budu objavljeni u nedelju uveče, mogu biti različiti od konačnih, koji će biti poznati tek za sedam dana.

Biračka mesta širom zemlje otvorena su u 6 sati ujutru, a zatvaraju se u 19 časova.

Reuters Mađarski premijer Viktor Orban dolazi na glasačko mesto u Budimpešti

Politička ponuda na parlamentarnim izborima u Mađarskoj ovoga puta nije izrazito raznovrsna.

Stranka Fides premijera Viktora Orbana želi da, posle 16 godina neprekinute vlasti, dobije priliku za sastavljanje nove vlade.

Opoziciona stranka Tisa nastala je pre dve godine i za to vreme postala je jedna od ključnih snaga u zemlji, iako je Peter Mađar, njen lider, gotovo do osnivanja sopstvene stranke bio član Fidesa.

Reuters Peter Mađar, lider opozicione partije Tisa, na glasačkom mestu u Budimpešti, 12. april 2026.

Stranačke liste predale su još ekstremno desničarski pokret Naša domovina, grupa tradicionalnih opozicionih stranaka okupljenih u Demokratskoj koaliciji i satirična stranka Pas sa dva repa.

Na izborima učestvuje i 31 nezavisni kandidat i osam stranaka koje će imati samo individualne kandidate u pojedinim okruzima, ali ne i stranačke liste.

Velika izlaznost

EPA

Pol Kirbi

BBC urednik za Evropu

Mađari izlaze na birališta u velikom broju - posle pet sati od otvaranja birališta, rekordnih 37,98 odsto birača je glasalo.

Ovo je dramatično povećanje od 12 poena u odnosu na pre četiri godine i pokazatelj da su glasači. ovog puta mnogo mobilisaniji

Većina anketa favorizuje Petera Mađara, koji je posle glasanja u Budimpešti, rekao da će, ako pobedi, ojačati poziciju Mađarske u EU i NATO i pokrenuti akciju protiv korupcije.

„Ovde sam da pobedim“, rekao je Orban novinarima posle glasanja

Iako je Mađar izgradio političku karijeru kao centralno-desni konzervativac pod Orbanom, dramatično se okrenuo protiv njegove stranke pre dve godine i sada privlači birače iz celog političkog spektra.

To je omogućilo biračima kojima se možda ne sviđa kao osoba da zažmure, znajući da glasaju za široko zasnovan pokret.

Mađar je doneo svesnu odluku da se ne udružuje sa drugim strankama, odlučivši da stvori svoju Tisa stranku od temelja, stvarajući „Tisa-ostrva“ - često male grupe aktivista u moru Fidesovih uporišta.

Ovaj potez nije bilo posebno originalan, jer je Orban uradio nešto slično formirajući „građanske krugove“ tokom godina u opoziciji 1990-ih.

Ali ta ostrva su formirala korene nacionalnog pokreta i okosnicu Mađarove predizborne kampanje.

Njegovi kandidati nisu političari: među njima su hirurzi, nastavnici i poslovni ljudi koje poznaju njihove lokalne zajednice i probleme u mađarskom zdravstvu i obrazovanju.

Tri najpouzdanija mađarska istraživača javnog mnjenja ukazuju na „ogromnu prednost“ Mađarove stranke, kaže Robert Laslo, stručnjak za izbore iz ekspertske organizacije Politikal kapital.

Većina analitičara je pretpostavljala da će Fides smanjiti tu prednost kako se izbori približavaju, ali on kaže da se to nije dogodilo.

Mađar je rekao biračima da im nije potrebna samo apsolutna većina od 100 mesta u parlamentu od 199 mesta, već dvotrećinska super-većina, kako bi se povukle mnoge ustavne promene koje je Fides napravio u vezi sa nezavisnošću pravosuđa, vlasništvom nad medijima i mnogim drugim sferama života.

Mađarska jepri dnu Indeksa percepcije korupcije Transparensi internešenela u Evropskoj uniji.

„Najverovatniji scenario je da će Tisa imati udobnu, apsolutnu većinu, ali ne i dvotrećinsku većinu. Ali ne može se isključiti ni dvotrećinska većina“, kaže Laslo.

Međutim, Orban i dalje uživa podršku američkog predsednika Donalda Trampa, koji je pozvao Mađare da „izađu i glasaju“ za njegovog „pravog prijatelja, borca i POBEDNIKA“.

Obraćajući se pristalicama u subotu uveče, lider Fidesa je insistirao da je pobeda i dalje na dohvat ruke i držao se svojih glavnih predizbornih tema usmerenih na Brisel i Ukrajinu.

„Ne dajemo našu decu, ne dajemo naše oružje i ne dajemo naš novac“, rekao je.

Njegova poruka je odjeknula kod okupljenih, koji su skandirali „nećemo dozvoliti da se to desi“.

(BBC News, 04.12.2026)