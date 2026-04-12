BBC vesti na srpskom

Izbori u Mađarskoj: Orban priznao poraz, Tisa 'potopila' Fides

Rekordna izlaznost na izborima koji donose promene Mađarskoj posle 16 godina Orbanove vlasti.

BBC News pre 20 minuta  |  Aleksandar Miladinović - BBC
Pristalice opozicije okupljaju se u Budimpešti posle zatvaranja biračkih mesta 12. aprila 2026.
Reuters
Premijer Viktor Orban priznao je izborni poraz posle 16 godina na vlasti, a njegov bivši saradnik, vođa opozicione Tisa partije Peter Mađar će najverovatnije biti novi predsednik vlade Mađarske.

Procenjuje se da će partija Tisa imati značajnu većinu u mađarskom parlamentu, pokazuju preliminarni rezultati glasanja u nedelju koje je obeležila rekordna izlaznost of blizu 80 odsto.

Nacionalna izborna kancelarija upozorila je da preliminarni rezultati, objavljeni po završetku glasanja, zbog komplikovanog izbornog sistema, mogu biti različiti od konačnih, koji će biti poznati tek za sedam dana.

Izbornu kampanju obeležila je oštra retorika, teške političke i lične optužbe, pa i duboka društvena podela oko ključnih pitanja: privrede, korupcije, migracija, ali i rata u susednoj Ukrajini.

Izbori su viđeni kao ključni za budućnost ne samo Mađarske, već i Evrope, i zadaće glavobolje Orbanovim bliskim saveznicima, američkom i ruskom predsedniku Donaldu Trampu i Vladimiru Putinu.

Tisa 'potopila' Fides

Peter Mađar i Viktor Orban, izbori u Mađarskoj 12. april 2026.
Reuters/Getty
Do sada u opoziciji, partija Tisa nastala je pre dve godine i za to vreme postala je jedna od ključnih snaga u zemlji, iako je Peter Mađar, njen lider, gotovo do osnivanja sopstvene stranke bio član Fidesa.

Po veoma komplikovanom izbornom sistemu, bira se 199 poslanika.

Njih 106 bira se glasanjem za ime kandidata u jednom od 106 okruga na koje je podeljena zemlja, dok će preostalih 93 mesta biti dodeljeno stranačkim listama.

Stvar se dodatno komplikuje zbog velikog broja birača koji mogu glasati u inostranstvu, pre svega u susedstvu, a najviše u Rumuniji i Srbiji.

Oni mogu glasati samo za stranačke liste, ali ne i za pojedinačne kandidate.

Mađarski premijer Viktor Orban dolazi na glasačko mesto u Budimpešti, 12. april 2026.
Reuters
Stranačke liste predale su još ekstremno desničarski pokret Naša domovina, grupa tradicionalnih opozicionih stranaka okupljenih u Demokratskoj koaliciji i satirična stranka Pas sa dva repa.

Na izborima učestvuje i 31 nezavisni kandidat i osam stranaka koje će imati samo individualne kandidate u pojedinim okruzima, ali ne i stranačke liste.

Velika izlaznost

Glasačka mesta širom Mađarske otvorena su u šest sati
Reuters
Mađari su izlazili na birališta u velikom broju - na nekim biračkim mestima u Budimpešti, ljudi su u redovima čekali na priliku da ubace glasački listić u ogromne sive kutije.

„Novo doba počinje u Mađarskoj i puna sam nade da ću konačno videti više slobode", kaže Noemi, koja se nada i većim šansama za bolji posao u trgovini kojom se bavi.

glasanje u Budimpešti
BBC
Borbala Sepeš, 32-godišnja doktorka, pažljivo je pratila sve predizborne ankete, ali nije sigurna kako bi izbori mogli da se završe.

Na listu dugih očekivanja od buduće vlade, ona dopisuje jedno koje je zajedničko većini zemalja ovog dela Evrope.

„Do sada nije bilo dovoljno podrške bolnicama i zdravstvenom sistemu, pa su mnogi moji prijatelji otišli u inostranstvo.

„Nadam se da će se to promeniti i da će ljudi iz mog okruženja prestati da odlaze u tolikom broju", kaže ona.

Jedna majka sa dvoje dece kaže u prolazu da je došla iz Francuske „jer je u demokratiji važno pokazati stav", pokazujući na ćerke koje još nemaju pravo glasa, ali su pošle sa njom.

I dok je nekima pogled iz inostranstva i u inostranstvo na ovim izborima izuzetno važan, jedan muškarac, zaklonjen iza tamnih naočara za sunce, pita me zašto sam u Mađarskoj i izveštavam „o zemlji koja nije moja".

Borbala Sepeš glasanje u Budimpešti
BBC
Istraživanja su davala prednost Mađaru

Peter Mađar, lider opozicione partije Tisa, na glasačkom mestu u Budimpešti, 12. april 2026.
Reuters
Pol Kirbi

BBC urednik za Evropu

Većina anketa favorizuje Petera Mađara, koji je posle glasanja u Budimpešti, rekao da će, ako pobedi, ojačati poziciju Mađarske u EU i NATO i pokrenuti akciju protiv korupcije.

Iako je Mađar izgradio političku karijeru kao centralno-desni konzervativac pod Orbanom, dramatično se okrenuo protiv njegove stranke pre dve godine i sada privlači birače iz celog političkog spektra.

To je omogućilo biračima kojima se možda ne sviđa kao osoba da zažmure, znajući da glasaju za široko zasnovan pokret.

Mađar je doneo svesnu odluku da se ne udružuje sa drugim strankama, odlučivši da stvori svoju Tisa stranku od temelja, stvarajući „Tisa-ostrva“ - često male grupe aktivista u moru Fidesovih uporišta.

Ovaj potez nije bilo posebno originalan, jer je Orban uradio nešto slično formirajući „građanske krugove“ tokom godina u opoziciji 1990-ih.

Viktor Orban na glasačkom mestu
EPA
Ali ta ostrva su formirala korene nacionalnog pokreta i okosnicu Mađarove predizborne kampanje.

Njegovi kandidati nisu političari: među njima su hirurzi, nastavnici i poslovni ljudi koje poznaju njihove lokalne zajednice i probleme u mađarskom zdravstvu i obrazovanju.

Tri najpouzdanija mađarska istraživača javnog mnjenja ukazuju na „ogromnu prednost“ Mađarove stranke, kaže Robert Laslo, stručnjak za izbore iz ekspertske organizacije Politikal kapital.

Većina analitičara je pretpostavljala da će Fides smanjiti tu prednost kako se izbori približavaju, ali on kaže da se to nije dogodilo.

Mađar je rekao biračima da im nije potrebna samo apsolutna većina od 100 mesta u parlamentu od 199 mesta, već dvotrećinska super-većina, kako bi se povukle mnoge ustavne promene koje je Fides napravio u vezi sa nezavisnošću pravosuđa, vlasništvom nad medijima i mnogim drugim sferama života.

Mađarska je pri dnu Indeksa percepcije korupcije Transparensi internešenela u Evropskoj uniji.

„Najverovatniji scenario je da će Tisa imati udobnu, apsolutnu većinu, ali ne i dvotrećinsku većinu. Ali ne može se isključiti ni dvotrećinska većina“, kaže Laslo.

glasanje
BBC

Međutim, Orban i dalje uživa podršku američkog predsednika Donalda Trampa, koji je pozvao Mađare da „izađu i glasaju“ za njegovog „pravog prijatelja, borca i POBEDNIKA“.

„Ovde sam da pobedim“, rekao je Orban novinarima posle glasanja

Obraćajući se pristalicama u subotu uveče, lider Fidesa je insistirao da je pobeda i dalje na dohvat ruke i držao se svojih glavnih predizbornih tema usmerenih na Brisel i Ukrajinu.

„Ne dajemo našu decu, ne dajemo naše oružje i ne dajemo naš novac“, rekao je.

Njegova poruka je odjeknula kod okupljenih, koji su skandirali „nećemo dozvoliti da se to desi“.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 04.12.2026)

BBC News
Povezane vesti »

Povezane vesti »

Ključne reči

DunavBudimpeštaizlaznostIzboriMađarskaViktor OrbanPeter Mađar

Svet, najnovije vesti »

