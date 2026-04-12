‘Kratkog daha’: Međusobne optužbe Moskve i Kijeva za kršenje primirja

Aleks Filips; Vitalij

Reuters

Uskršnje rusko-ukrajinsko primirje čini se da je bilo kratkotrajno i obe strane se međusobno optužuju za stotine kršenja dogovorenog prekida vatre.

Ruske snage su više od 2.200 puta prekršile primirije koje je stupilo na snagu 11. aprila u četiri popodne po lokalnom vremenu, između ostalog, pucajući i na četiri nenaoružana vojnika.

Ministarstvo odbrane Rusije tvrdi da su ukrajinske trupe počinile 1.971 prekršaj, među kojima su i tri pokušaja kontranapada u Dnjepropetrovskoj oblasti.

Ukrajinske snage su „spremne na recipročne poteze" ukoliko bude ruskih napada tokom primirja, upozorio je ranije Vladimir Zelenski, predsednik te države.

Nazvao je Uskrs „periodom mira“.

On se nadao da će se primirje produžiti i posle Uskrsa kako bi se olakšali mirovni pregovori, koji su praktično u zastoju od kada su Amerika i Izrael napali Iran 28. februara 2026.

Moskva je taj predlog odbacila, poručujući da će nastaviti sa napadima od 13. aprila.

Ruske trupe su izvele 28 napada i skoro 2.000 udara dronova, saopštila je ukrajinska vojska, dodajući da nisu koristili bombe ili rakete.

U severoistočnom Harkovskom regionu pogubile su četiri ukrajinska vojnika pošto je prekid vatre stupio na snagu, tvrdi lokalno tužilaštvo.

To je „teško kršenje međunarodnog humanitarnog prava“, upozorili su.

Vojnici su upucani pošto su se razoružali, što je „još jedan ratni zločin Rusije“.

Ukrajinske vlasti objavile sliku navodno snimljenu dronom na kojoj se vide četiri tela na čistini.

Napada je bilo i u severnoj ukrajinskoj oblasti Sumi, na granici sa Rusijom.

Ruski dron je u noći između 11. i 12. aprila pogodio ambulantno vozilo, povredivši troje medicinskih radnika, saopštile su lokalne vlasti.

Pogledajte kako je ruski dron pogodio crkvu u Ukrajini pod UNESKO zaštitom

Ukrajina je takođe uzvratila napadima.

Kijev je pokrenuo tri noćna napada u Pokrovskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Ukrajinske trupe su četiri puta pokušale da prodru u Sumu i Donjeck, ali su ih „sprečili".

Vladimir Putin, ruski predsednik, objavio je uskršnji prekid vatre pošto je prethodno uspeo da se odupre ponovljenim pozivima Ukrajine za privremeni prekid borbi.

Zelenski je rekao da će njegove snage reagovati slično.

Putin je početkom godine pristao na američki zahtev da obustavi napade na energetsku infrastrukturu tokom „izuzetno hladnog“ vremena i niskih temperatura.

I ukrajinski i ruski izvori su se međusobno optuživali za ograničena kršenja u prvih nekoliko sati primirja u subotu, pre nego što su izneli mnogo veće tvrdnje.

Ukrajinske i ruske vlasti objavile su da su 11. aprila razmenile po 175 ratnih zarobljenika, među kojima je bilo i sedam civila.

Ukrajinski civili i vojnici na prvim linijama fronta sukoba koji traje već četiri godine nemaju velika očekivala kada je u pitanju prestanak borbe.

Kijev se dugo zalagao za sveobuhvatniji prekid vatre, koji on i njegovi evropski saveznici vide kao neophodan prvi korak ka postizanju trajnog okončanja ruske invazije.

Moskva insistira da se prvo postigne mirovni sporazum, zbog čega je optužuju da nije ozbiljna po pitanju okončanja borbe.

(BBC News, 04.12.2026)