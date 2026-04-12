Analitičar: Velika izlaznost povećava šanse Petera Mađara i Tise

Velika izlaznost na parlamentarnim izborima u Mađarskoj drastično povećava šanse za pobedu opozicione partije Tisa (Tisza) Petera Mađara, napisao je danas, politički analitičar Sobolč Pani (Panyi Szabolcs) na tviteru (X), dodajući da to istovremeno "gura" sve ostale partije ispod cenzusa od pet odsto.

"Izlaznost na izborima je brutalna: 37,98 odsto do 11 sati (naspram 22,77 odsto pre četiri godine) što usmerava očekivanja na ukupnu izlaznost između 75 i 80 odsto, pa čak možda i više", napisao je Pani.

"U takvom scenariju Orbanove šanse su izuzetno male, a veoma je verovatno da će sve ostale partije izuzev Fidesa i Tise ostati ispod cenzusa od pet odsto", dodao je on.

Pani je prethodno naglasio da bi ultradesničarska "Naša domovina" (Mi Hazank), potencijalni Orbanov saveznik, lako mogla ostati ispod cenzusa i tako možda omogućiti da Tisa ostvari apsolutnu većinu i teško porazi Fides.

U međuvremenu je objavljen i podatak da je izlaznost do 13 časova iznosila 54,14 odsto, naspram 40.01 na izborima 2022. godine.