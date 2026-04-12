Analitičar: Velika izlaznost povećava šanse Petera Mađara i Tise

Beta pre 51 minuta

Velika izlaznost na parlamentarnim izborima u Mađarskoj drastično povećava šanse za pobedu opozicione partije Tisa (Tisza) Petera Mađara, napisao je danas, politički analitičar Sobolč Pani (Panyi Szabolcs) na tviteru (X), dodajući da to istovremeno "gura" sve ostale partije ispod cenzusa od pet odsto.

"Izlaznost na izborima je brutalna: 37,98 odsto do 11 sati (naspram 22,77 odsto pre četiri godine) što usmerava očekivanja na ukupnu izlaznost između 75 i 80 odsto, pa čak možda i više", napisao je Pani.

"U takvom scenariju Orbanove šanse su izuzetno male, a veoma je verovatno da će sve ostale partije izuzev Fidesa i Tise ostati ispod cenzusa od pet odsto", dodao je on.

Pani je prethodno naglasio da bi ultradesničarska "Naša domovina" (Mi Hazank), potencijalni Orbanov saveznik, lako mogla ostati ispod cenzusa i tako možda omogućiti da Tisa ostvari apsolutnu većinu i teško porazi Fides.

U međuvremenu je objavljen i podatak da je izlaznost do 13 časova iznosila 54,14 odsto, naspram 40.01 na izborima 2022. godine.

 
 
Izbori u Mađarskoj: Izlaznost do 13 časova veća od 50 odsto
 
Na današnjim parlamentarnim izborima u Mađarskoj do 13 časova je glasalo 54,14 odsto birača, saopštila je Izborna komisija te zemlje.

Na sajtu Nacionalne izborne kancelarije navodi se da je za današnje glasanje registrovano 7,527,742 birača, kao i da je do devet časova glasalo njih 16,89 odsto, dok je do 11 glasalo 37,98 odsto.

To predstavlja značajan porast u izlaznosti u poređenju sa dva prethodna izborna ciklusa, među kojima je 2018. godine do 13 časova glasalo 42,32, a u 2022. godini 40,01 odsto birača, preneo je portal "Nepsava" (Nepszava).

Glavni kandidati na današnjim izborima, premijer Viktor Orban i njegov rival Peter Mađar, javili su ranije jutros da su glasali.

Orban je povodom glasanja izjavio da "nijedan patriota ne sme ostati kod kuće, kako bi se zaštitila bezbednost Mađarske", dok je Mađar na društvenim mrežama napisao da je "veoma važno da svi izađu (na birališta) i ubede svakog rođaka i prijatelja da učine isto".

"Danas pišemo mađarsku istoriju, zajedno sa milionima", dodao je Mađar.

Današnji izbori mogli bi da okončaju 16-godišnju vladavinu populističkog premijera Viktora Orbana, a oni su važni ne samo za Mađarsku, već i za celu Evropsku uniju (EU).

Izbori su pažljivo praćeni u zemljama širom Evrope i šire, što je dokaz uloge koju Orban zauzima u krajnje desničarskoj populističkoj politici širom sveta.

 
 
Izbori u Mađarskoj: Izlaznost do 11 časova skoro 40 odsto
 
Na današnjim parlamentarnim izborima u Mađarskoj do 11 časova je glasalo 37,98 odsto birača, saopštila je Izborna komisija te zemlje. 

Na sajtu Nacionalne izborne kancelarije navodi se da je za današnje glasanje registrovano 7,527,742 birača, kao i da je do devet časova glasalo njih 16,89 odsto. 

Današnji izbori mogli bi da okončaju 16-godišnju vladavinu populističkog premijera Viktora Orbana, a oni su važni ne samo za Mađarsku, već i za celu Evropsku uniju (EU). 

Glavni kandidati na današnjim izborima, premijer Viktor Orban i njegov rival Peter Mađar, javili su ranije jutros da su glasali. 

Izbori su pažljivo praćeni u zemljama širom Evrope i šire, što je dokaz uloge koju Orban zauzima u krajnje desničarskoj populističkoj politici širom sveta.

 
 
 
Počelo glasanje na izborima u Mađarskoj, izlaznost u prvom satu 3,46 odsto
 
Biračka mesta su otvorena širom Mađarske, na izborima koji bi mogli da okončaju 16-godišnju vladavinu populističkog premijera Viktora Orbana, a koji su važni ne samo za tu zemlju, već i za celu Evropsku uniju (EU). 

Birališta su otvorena u šest časova, a zatvaraju se oko 19. 

Prema televizijskim izveštajima, u prvom satu izbora glasalo je 3,46 odsto birača, što je veća od inače očekivane izlaznosti u jutarnjem periodu. 

Očekuje se da će Orban i njegov glavni rival Peter Mađar glasati nešto kasnije pre podne. 

Izbori su pažljivo praćeni u zemljama širom Evrope i šire, što je dokaz uloge koju Orban zauzima u krajnje desničarskoj populističkoj politici širom sveta.

Nakon što je četiri puta uzastopno pobedio na izborima sa dvotrećinskom većinom za svoju stranku Fides u parlamentu, pojavili su se znaci da se Orbanova apsolutna kontrola nad mađarskom politikom možda bliži kraju.

Mađar se brzo popeo u Orbanovog najozbiljnijeg protivnika, imajući u vidu da vodi u podršci prema nezavisnim anketama. 

Mađarovoj stranci Tisa je potrebno oko pet odsto više glasova od Orbanovog Fidesa kako bi osvojila prostu većinu. 

Uoči glasanja je bilo ocena da bi spoljno mešanje i unutrašnje prevare mogle da utiču na izborni rezultat, a obe stranke su pokrenule platforme za prijavljivanje nepravilnosti, optužujući svoje protivnike da planiraju da izvrše zloupotrebe.

 

U Mađarskoj danas parlamentarni izbori

U Mađarskoj će danas biti održani parlamentarni izbori na kojima odlazeći premijer Viktor Orban želi da osvoji peti mandat dok ankete pokazuju prednost lideru opozicije Peteru Mađaru (Magyar), javila je britanska agencije Rojters (Reuters) na svom sajtu.

Opoziciona stranka Tisa (Tisza) vodi u anketama ispred Orbanove ultrakonzervativne stranke Fides (Fidesz).

Orban (62) vodi Mađarsku, članicu Evropske unije od 2004. godine, tokom 16 godina, a predstavlja se kao branilac tradicionalnih porodičnih vrednosti od zapadnog liberalizma.

Četiri uzastopne vlade koje je vodio ograničile su slobodu nezavisnih medija i sukobile se sa Briselom oko niza političkih pitanja, posebno u vezi sa pravima LGBT zajednice i finansijskom pomoći Ukrajini, navodi Rojters.

Takođe neprijateljski nastrojen prema evropskoj imigracionoj politici, Orban je 2015. godine tokom evropske migracione krize podigao graničnu barijeru kako bi sprečio izbeglice da ilegalno uđu u Mađarsku, što je povećalo njegovu popularnost među biračima.

On predstavlja izbore kao oštar izbor između "rata i mira", tvrdeći da će njegov protivnik iz desnog centra Peter Mađar uvući Mađarsku u rat u Ukrajini.

Orban je pobedio na poslednja četiri parlamentarna izbora od 2010. godine sa velikom većinom, zbog tada iscepkane i oslabljene opozicije.

Međutim, Peter Mađar, bivši član Viktor Orbanove partije Fides, poremetio je taj trend 2024. godine sa svojom strankom desnog centra Tisom, čiji je uticaj porastao poslednjih godina.

Odbacujući svaki savez sa drugim političkim snagama, Tisa vodi u većini anketa sa velikom razlikom.

Posebno popularan među biračima mlađim od 40 godina i gradskim biračima, 45-godišnji Peter Mađar se nada da će iskoristiti nezadovoljstvo birača učinkom rada Viktora Orbana, stagnirajućom ekonomijom i inflacijom.

Takva situacija, u kombinaciji sa bogaćenjem i ekscesima oligarha bliskih vladi Viktora Orbana, pogoršala je javno mnjenje o odlazećem premijeru.

Ankete predviđaju rekordni odziv birača od više od 80 odsto.

Orban, koji je održavao bliske veze sa Kremljom uprkos ofanzivi Rusije u Ukrajini, bio je pokretačka snaga desničarskih populista u Evropi. Postao je duboko kontroverzna figura u Briselu, posebno nedavno blokiranjem kredita od 90 milijardi evra Kijevu.

S druge strane, ukoliko pobedi na izborima, očekuje se da će Peter Mađar usvojiti konstruktivniji pristup u svojim odnosima sa EU i NATO-om.

Međutim, analitičari predviđaju da neće odstupiti od stava Viktora Orbana po određenim ključnim pitanjima, kao što je pakt EU o migracijama.

Mađar se takođe obavezao da će preduzeti jake mere za borbu protiv korupcije i rekao je da će se Mađarska pridružiti Evropskom javnom tužilaštvu.

Na pitanje o svom pristupu Rusiji, Mađar je rekao Rojtersu da će delovati "pragmatično".

Dodao je da će Tisa ojačati nezavisnost javnih medija i pravosuđa i poboljšati transparentnost u javnim nabavkama.

Njegova stranka takođe želi da ograniči premijerske mandate na dva, smanji državnu intervenciju u ekonomiji i poboljša javno zdravstvo i obrazovanje, dodao je Rojters.

(Beta, 12.04.2026)

Mađarski ministar građevine i saobraćaja tvrdi da Peter Mađar želi građanski rat

Mađarski ministar građevine i saobraćaja tvrdi da Peter Mađar želi građanski rat

uživo Izbori u Mađarskoj: Rekordna izlaznost, Orban i Mađar razmenjuju optužbe za izbornu krađu

uživo Izbori u Mađarskoj: Rekordna izlaznost, Orban i Mađar razmenjuju optužbe za izbornu krađu

Vlast i opozicija razmenjuju optužbe za izbornu krađu: Raste strah od sukoba posle glasanja

Vlast i opozicija razmenjuju optužbe za izbornu krađu: Raste strah od sukoba posle glasanja

Mađarski ministar građevine i saobraćaja tvrdi da Peter Mađar želi građanski rat

Mađarski ministar građevine i saobraćaja tvrdi da Peter Mađar želi građanski rat

Uživo izbori u Mađarskoj! Ogromna izlaznost, Trampov strateg predviđa pobedu Orbanu - Peter Mađar objavio snimak, evo šta…

Uživo izbori u Mađarskoj! Ogromna izlaznost, Trampov strateg predviđa pobedu Orbanu - Peter Mađar objavio snimak, evo šta poručuje (foto/video)

Janoš Teke za Insajder o izborima u Mađarskoj: Ozbiljne nepravilnosti u glasanju poštom u Vojvodini (VIDEO)

Janoš Teke za Insajder o izborima u Mađarskoj: Ozbiljne nepravilnosti u glasanju poštom u Vojvodini (VIDEO)

Mađarski ministar građevine i saobraćaja tvrdi da Peter Mađar želi građanski rat

Mađarski ministar građevine i saobraćaja tvrdi da Peter Mađar želi građanski rat

uživo Izbori u Mađarskoj: Rekordna izlaznost, Orban i Mađar razmenjuju optužbe za izbornu krađu

uživo Izbori u Mađarskoj: Rekordna izlaznost, Orban i Mađar razmenjuju optužbe za izbornu krađu

Vlast i opozicija razmenjuju optužbe za izbornu krađu: Raste strah od sukoba posle glasanja

Vlast i opozicija razmenjuju optužbe za izbornu krađu: Raste strah od sukoba posle glasanja

