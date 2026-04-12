Beograd: Zbog radova u Takovskoj ulici od 14. do 17.aprila izmene rada javnog prevoza

Beogradski Sekretarijat za javni prevoz najavio je da će zbog radova u Takovskoj ulici od 14. do 17. aprila doći do promene u radu linija javnog prevoza.

Radovi podrazumevaju zatvaranje za saobraćaj Takovske ulice, na delu između zona raskrsnica sa ulicama Džordža Vašingtona i Svetogorskom (raskrsnice slobodne za saobraćaj), piše u saopštenju.

Trolejbuske linije 28 i 40 se ukidaju i uspostavlja se autobuska linija 28A, čija će trasa u oba smera biti : Studentski trg – Vase Čarapića – Makedonska – Braće Jugović – Bulevar despota Stefana – Džordža Vašingtona – Takovska i dalje na redovnoj trasi trolejbuske linije 28.

Linija 23 u smeru prema Vidikovcu saobraćaće na trasi: Takovska – 27. marta – Starine Novaka – Profesora Mihaila Đurića – Beogradska – Trg Slavija – Nemanjina – Kneza Miloša i dalje na redovnoj trasi,

U smeru prema Karaburmi saobraćaće na trasi: Kneza Miloša – Nemanjina – Trg Slavija – Beogradska – Profesora Mihaila Đurića – Starine Novaka – 27. marta – Takovska i dalje na redovnoj trasi.

Vozila sa linije 304N kretaće se u oba smera trasom: Studentski trg – Vase Čarapića – Makedonska – Braće Jugovića – Bulevar despota Stefana – Džordža Vašingtona – Takovska i dalje na svojoj redovnoj trasi.

Vozila će na izmenjenim delovim trasa koristiti postojeća, kao i privremeno stajalište "27. marta" u smeru prema Vidikovcu i Studentskom trgu, koje će biti uspostavljeno u Takovskoj ulici, 50 metara posle zone raskrsnice sa Dalmatinskom ulicom, navodi se u saopštenju, preneo je Beoinfo.

(Beta, 12.04.2026)