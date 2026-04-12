Hitna pomoć: Dva poziva zbog saobraćajnih udesa noćas, ali nikog na licu mesta, dosta alkoholisanih

Beta pre 1 sat

Beogradska Hitna pomoć dobila je noćas dva poziva da interveniše zbog saobraćajnih nezgoda ali nikog nije bilo na licu mesta, rečeno je u ovoj službi agenciji Beta.

Kako je navedeno, jedna osoba je odvezena privatnim kolima do zdravstene ustanove, tako da nije sačekana ekipa Hitne pomoći, dok je drugi poziv otkazan.

Ukupno je noćas ova služba intervenisala 110 puta, uglavnom zbog hroničnih zdravstvenih problema.

Od toga 20 intervencija je bilo na javnim mestima, prvenstveno zbog alkoholisanosti građana, delom i manjih tuča.

 

Hitna pomoć u Nišu tokom noći pet puta intervenisala zbog tuča
 
Ekipe Hitne pomoći u Nišu tokom minule noći su pet puta intervenisale zbog tuča pod dejstvom alkohola. Prema rečima dr Maje Stojanović intervencije njihovih ekipa zbog "narušavanja javnog reda“ bile su sa asistiranjem policije i bez njihove asistencije.

Ona je za niške medije kazala da su ekipe Hitne pomoći u protekla 24 sata imale 90 intervencija na terenu i 310 poziva građana.

U urgentnoj ambulanti pregledano je 230 pacijenata, od kojih su 195 odrasli, a 35 deca.

 

Ekipe Hitne pomoći nisu proteklog dana i noći intervenisale zbog saobraćajnih udesa. 

(Beta, 12.04.2026)

