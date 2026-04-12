Izbori u Mađarskoj: Izlaznost do 11 časova skoro 40 odsto

Na današnjim parlamentarnim izborima u Mađarskoj do 11 časova je glasalo 37,98 odsto birača, saopštila je Izborna komisija te zemlje.

Na sajtu Nacionalne izborne kancelarije navodi se da je za današnje glasanje registrovano 7,527,742 birača, kao i da je do devet časova glasalo njih 16,89 odsto.

Današnji izbori mogli bi da okončaju 16-godišnju vladavinu populističkog premijera Viktora Orbana, a oni su važni ne samo za Mađarsku, već i za celu Evropsku uniju (EU).

Glavni kandidati na današnjim izborima, premijer Viktor Orban i njegov rival Peter Mađar, javili su ranije jutros da su glasali.

Izbori su pažljivo praćeni u zemljama širom Evrope i šire, što je dokaz uloge koju Orban zauzima u krajnje desničarskoj populističkoj politici širom sveta.