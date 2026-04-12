Kardinal Nemet čestitao Uskrs patrijarhu Porfiriju: S neizmernom bratskom ljubavlju Hristos Vaskrse

Kardinal i nadbiskup beogradski Ladislav Nemet čestitao je poglavaru Srpske pravoslavne crkve patijarhu Porfiriju Uskrs "s neizmernom bratskom ljubavlju" i uz pozdrav "Hristos Vaskrse - Vaistinu Vaskrse".

"Dočekujući svetli i spasonosni praznik Vaskrsenja Gospodnjeg, obasjani radošću Pobede Života nad smrću i ispunjeni nadom koja izvire iz praznog Groba, uznosimo blagodarnost Vaskrslom Hristu", poručio je kadrinal Nemet, objavljeno je na sajtu beogradske nadbiskupije.

Kako je naveo, "u tom duhu, s neizmernom bratskom ljubavlju pozdravljam sve jereje, klir, monaštvo i bogoljubni narod Božiji Vaše svete Crkve, želeći svima: Hristos Vaskrse – Vaistinu Vaskrse".