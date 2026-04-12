Peskov: Napadi u Ukrajini se nastavljaju dok Zelenski ne donese potrebne odluke

Rusija teži održivom miru u ukrajinskom sukobu, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Želimo održivi mir, a održivi mir može biti uspostavljen kada osiguramo svoje interese i postignemo ciljeve koje smo postavili na samom početku. To bi se moglo učiniti već danas ako bi Zelenski doneo potrebne odluke", rekao je Peskov novinarima, prenosi ruska agencija TASS.

On je rekao da "čim se te odluke donesu, situacija će se vratiti na miran tok".

Peskov je dodao da Rusija nastavlja napade na Ukrajinu "dok Zelenski ne donese te odluke".

"Proces (u Ukrajini) je trenutno na čekanju. Razumemo to, jer su naše američke kolege veoma zauzete", zaključio je on.

Predsednik Rusije Vladimir Putin proglasio je u četvrtak, 9. aprila 32-časovni prekid vatre tokom pravoslavnog Uskrsa.

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je danas da Ukrajina krši uskršnje primirje, dok ga ruska vojska poštuje.

Moskva i Kijev se međusobno optužuju da druga strana krši ugovoreno primirje.

(Beta, 12.04.2026)