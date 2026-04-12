Peskov: Napadi u Ukrajini se nastavljaju dok Zelenski ne donese potrebne odluke

Beta pre 36 minuta

Rusija teži održivom miru u ukrajinskom sukobu, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov. 

"Želimo održivi mir, a održivi mir može biti uspostavljen kada osiguramo svoje interese i postignemo ciljeve koje smo postavili na samom početku. To bi se moglo učiniti već danas ako bi Zelenski doneo potrebne odluke", rekao je Peskov novinarima, prenosi ruska agencija TASS. 

On je rekao da "čim se te odluke donesu, situacija će se vratiti na miran tok". 

Peskov je dodao da Rusija nastavlja napade na Ukrajinu "dok Zelenski ne donese te odluke". 

"Proces (u Ukrajini) je trenutno na čekanju. Razumemo to, jer su naše američke kolege veoma zauzete", zaključio je on. 

Predsednik Rusije Vladimir Putin proglasio je u četvrtak, 9. aprila 32-časovni prekid vatre tokom pravoslavnog Uskrsa.

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je danas da Ukrajina krši uskršnje primirje, dok ga ruska vojska poštuje.

Moskva i Kijev se međusobno optužuju da druga strana krši ugovoreno primirje. 

(Beta, 12.04.2026)

Povezane vesti »

Peskov: Napadi u Ukrajini se nastavljaju dok Zelenski ne donese potrebne odluke

Peskov: Napadi u Ukrajini se nastavljaju dok Zelenski ne donese potrebne odluke

Insajder pre 16 minuta
Peskov: Napadi u Ukrajini se nastavljaju dok Zelenski ne donese potrebne odluke

Peskov: Napadi u Ukrajini se nastavljaju dok Zelenski ne donese potrebne odluke

N1 Info pre 26 minuta
Peskov: Napadi u Ukrajini se nastavljaju dok Zelenski ne donese potrebne odluke

Peskov: Napadi u Ukrajini se nastavljaju dok Zelenski ne donese potrebne odluke

Serbian News Media pre 36 minuta
Peskov: Napadi u Ukrajini se nastavljaju dok Zelenski ne donese potrebne odluke

Peskov: Napadi u Ukrajini se nastavljaju dok Zelenski ne donese potrebne odluke

Radio sto plus pre 11 minuta
Peskov: Napadi u Ukrajini se nastavljaju dok Zelenski ne donese potrebne odluke

Peskov: Napadi u Ukrajini se nastavljaju dok Zelenski ne donese potrebne odluke

Danas pre 26 minuta
Peskov: Napadi u Ukrajini se nastavljaju sve dok ne postignemo ciljeve koje smo postavili na samom početku

Peskov: Napadi u Ukrajini se nastavljaju sve dok ne postignemo ciljeve koje smo postavili na samom početku

Nova pre 26 minuta
Peskov: Napadi u Ukrajini se nastavljaju dok Zelenski ne donese potrebne odluke

Peskov: Napadi u Ukrajini se nastavljaju dok Zelenski ne donese potrebne odluke

Pravo u centar pre 36 minuta
Svet, najnovije vesti »

Mađarski ministar građevine i saobraćaja tvrdi da Peter Mađar želi građanski rat

Mađarski ministar građevine i saobraćaja tvrdi da Peter Mađar želi građanski rat

N1 Info pre 6 minuta
Glasovi dijaspore biće presudni: Analiza političke situacije u Mađarskoj i njen uticaj na EU

Glasovi dijaspore biće presudni: Analiza političke situacije u Mađarskoj i njen uticaj na EU

Euronews pre 1 minut
U Grdeličkoj klisuri obeležena godišnjica bombardovanja voza: položeni venci, odata počast žrtvama NATO udara

U Grdeličkoj klisuri obeležena godišnjica bombardovanja voza: položeni venci, odata počast žrtvama NATO udara

ROMinfomedia pre 6 minuta
uživo Izbori u Mađarskoj: Rekordna izlaznost, Orban i Mađar razmenjuju optužbe za izbornu krađu

uživo Izbori u Mađarskoj: Rekordna izlaznost, Orban i Mađar razmenjuju optužbe za izbornu krađu

NIN pre 6 minuta
Vlast i opozicija razmenjuju optužbe za izbornu krađu: Raste strah od sukoba posle glasanja

Vlast i opozicija razmenjuju optužbe za izbornu krađu: Raste strah od sukoba posle glasanja

NIN pre 6 minuta