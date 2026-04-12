Počelo glasanje na izborima u Mađarskoj, izlaznost u prvom satu 3,46 odsto

Biračka mesta su otvorena širom Mađarske, na izborima koji bi mogli da okončaju 16-godišnju vladavinu populističkog premijera Viktora Orbana, a koji su važni ne samo za tu zemlju, već i za celu Evropsku uniju (EU).

Birališta su otvorena u šest časova, a zatvaraju se oko 19.

Prema televizijskim izveštajima, u prvom satu izbora glasalo je 3,46 odsto birača, što je veća od inače očekivane izlaznosti u jutarnjem periodu.

Očekuje se da će Orban i njegov glavni rival Peter Mađar glasati nešto kasnije pre podne.

Izbori su pažljivo praćeni u zemljama širom Evrope i šire, što je dokaz uloge koju Orban zauzima u krajnje desničarskoj populističkoj politici širom sveta.

Nakon što je četiri puta uzastopno pobedio na izborima sa dvotrećinskom većinom za svoju stranku Fides u parlamentu, pojavili su se znaci da se Orbanova apsolutna kontrola nad mađarskom politikom možda bliži kraju.

Mađar se brzo popeo u Orbanovog najozbiljnijeg protivnika, imajući u vidu da vodi u podršci prema nezavisnim anketama.

Mađarovoj stranci Tisa je potrebno oko pet odsto više glasova od Orbanovog Fidesa kako bi osvojila prostu većinu.

Uoči glasanja je bilo ocena da bi spoljno mešanje i unutrašnje prevare mogle da utiču na izborni rezultat, a obe stranke su pokrenule platforme za prijavljivanje nepravilnosti, optužujući svoje protivnike da planiraju da izvrše zloupotrebe.