Počelo glasanje na izborima u Mađarskoj, izlaznost u prvom satu 3,46 odsto

Beta pre 25 minuta

Biračka mesta su otvorena širom Mađarske, na izborima koji bi mogli da okončaju 16-godišnju vladavinu populističkog premijera Viktora Orbana, a koji su važni ne samo za tu zemlju, već i za celu Evropsku uniju (EU). 

Birališta su otvorena u šest časova, a zatvaraju se oko 19. 

Prema televizijskim izveštajima, u prvom satu izbora glasalo je 3,46 odsto birača, što je veća od inače očekivane izlaznosti u jutarnjem periodu. 

Očekuje se da će Orban i njegov glavni rival Peter Mađar glasati nešto kasnije pre podne. 

Izbori su pažljivo praćeni u zemljama širom Evrope i šire, što je dokaz uloge koju Orban zauzima u krajnje desničarskoj populističkoj politici širom sveta.

Nakon što je četiri puta uzastopno pobedio na izborima sa dvotrećinskom većinom za svoju stranku Fides u parlamentu, pojavili su se znaci da se Orbanova apsolutna kontrola nad mađarskom politikom možda bliži kraju.

Mađar se brzo popeo u Orbanovog najozbiljnijeg protivnika, imajući u vidu da vodi u podršci prema nezavisnim anketama. 

Mađarovoj stranci Tisa je potrebno oko pet odsto više glasova od Orbanovog Fidesa kako bi osvojila prostu većinu. 

Uoči glasanja je bilo ocena da bi spoljno mešanje i unutrašnje prevare mogle da utiču na izborni rezultat, a obe stranke su pokrenule platforme za prijavljivanje nepravilnosti, optužujući svoje protivnike da planiraju da izvrše zloupotrebe.

 

U Mađarskoj danas parlamentarni izbori

U Mađarskoj će danas biti održani parlamentarni izbori na kojima odlazeći premijer Viktor Orban želi da osvoji peti mandat dok ankete pokazuju prednost lideru opozicije Peteru Mađaru (Magyar), javila je britanska agencije Rojters (Reuters) na svom sajtu.

Opoziciona stranka Tisa (Tisza) vodi u anketama ispred Orbanove ultrakonzervativne stranke Fides (Fidesz).

Orban (62) vodi Mađarsku, članicu Evropske unije od 2004. godine, tokom 16 godina, a predstavlja se kao branilac tradicionalnih porodičnih vrednosti od zapadnog liberalizma.

Četiri uzastopne vlade koje je vodio ograničile su slobodu nezavisnih medija i sukobile se sa Briselom oko niza političkih pitanja, posebno u vezi sa pravima LGBT zajednice i finansijskom pomoći Ukrajini, navodi Rojters.

Takođe neprijateljski nastrojen prema evropskoj imigracionoj politici, Orban je 2015. godine tokom evropske migracione krize podigao graničnu barijeru kako bi sprečio izbeglice da ilegalno uđu u Mađarsku, što je povećalo njegovu popularnost među biračima.

On predstavlja izbore kao oštar izbor između "rata i mira", tvrdeći da će njegov protivnik iz desnog centra Peter Mađar uvući Mađarsku u rat u Ukrajini.

Orban je pobedio na poslednja četiri parlamentarna izbora od 2010. godine sa velikom većinom, zbog tada iscepkane i oslabljene opozicije.

Međutim, Peter Mađar, bivši član Viktor Orbanove partije Fides, poremetio je taj trend 2024. godine sa svojom strankom desnog centra Tisom, čiji je uticaj porastao poslednjih godina.

Odbacujući svaki savez sa drugim političkim snagama, Tisa vodi u većini anketa sa velikom razlikom.

Posebno popularan među biračima mlađim od 40 godina i gradskim biračima, 45-godišnji Peter Mađar se nada da će iskoristiti nezadovoljstvo birača učinkom rada Viktora Orbana, stagnirajućom ekonomijom i inflacijom.

Takva situacija, u kombinaciji sa bogaćenjem i ekscesima oligarha bliskih vladi Viktora Orbana, pogoršala je javno mnjenje o odlazećem premijeru.

Ankete predviđaju rekordni odziv birača od više od 80 odsto.

Orban, koji je održavao bliske veze sa Kremljom uprkos ofanzivi Rusije u Ukrajini, bio je pokretačka snaga desničarskih populista u Evropi. Postao je duboko kontroverzna figura u Briselu, posebno nedavno blokiranjem kredita od 90 milijardi evra Kijevu.

S druge strane, ukoliko pobedi na izborima, očekuje se da će Peter Mađar usvojiti konstruktivniji pristup u svojim odnosima sa EU i NATO-om.

Međutim, analitičari predviđaju da neće odstupiti od stava Viktora Orbana po određenim ključnim pitanjima, kao što je pakt EU o migracijama.

Mađar se takođe obavezao da će preduzeti jake mere za borbu protiv korupcije i rekao je da će se Mađarska pridružiti Evropskom javnom tužilaštvu.

Na pitanje o svom pristupu Rusiji, Mađar je rekao Rojtersu da će delovati "pragmatično".

Dodao je da će Tisa ojačati nezavisnost javnih medija i pravosuđa i poboljšati transparentnost u javnim nabavkama.

Njegova stranka takođe želi da ograniči premijerske mandate na dva, smanji državnu intervenciju u ekonomiji i poboljša javno zdravstvo i obrazovanje, dodao je Rojters.

(Beta, 12.04.2026)

