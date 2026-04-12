Srbi na Kosovu slave Uskrs, patrijarh SPC u Pećkoj patrijaršiji, mitropolit Teodosije u Gračanici

Srbi na Kosovu danas slave Uskrs po julijanskom kalendaru, patrijarh Srpske pravoslavne crkve (SPC) Porfirije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Pećkoj patrijaršiji, a mitropolit raško-prizrenski Teodosije ponoćnu vaskršnju liturgiju u manastiru Gračanica.

Kim radio je javio da je liturgiji u Pećkoj patrijaršiji prisustvovao veliki broj vernika iz svih krajeva Kosova i Metohije.

Tokom liturgije pročitana je i vaskršnja poslanica patrijarha srpskog, a svetoj arhijerejskoj liturgiji prethodile su litije, kao i vaskršnje jutrenje.

Patrijar SPC je jutros poručio da je danas radostan dan. "Voleći Gospoda znamo da treba da volimo sve ljude - i one koji su nam bliski, i one koji nas razumeju, ali i one koji nas ne razumeju, i one koji nas ne prihvataju i one koji nas ponekada odbacuju", preneo je Kosovoonlajn.

Patrijarh Porfirije stigao je Pećku patrijaršiju u petak, kada je služio večernje bogosluženje sa iznošenjem plaštanice, dok je na veliku subotu služio svetu liturgiju

Mitropolit raško-prizrenski Teodosije služio je ponoćnu vaskršnju liturgiju u manastiru Gračanica, gde je u prisustvu velikog broja vernika počelo obeležavanje najvećeg hrišćanskog praznika, a bogosluženju je prisustvovao veliki broj vernika, većinom mladih, preneo je Kim radio.

Za Uskrs je u Prištini služio je paroh prištinski Staniša Arsić, dok je u manastiru svetog Dimitrija u Sušici kod Gračanice, liturgiju služio sveštenik Saša Mitrović.

Igumanija Irina Petrović pripremila je i vaskršnje poklone za decu, navodi se na sajtu Kim radia.

I u opštinji Štrpci, tamnošnji Srbi danas slave Uskrs, a taj hrišćanski praznik je meštanima čestitao predsednik opštine Ivica Tanasijević.

"Sveštenstvu i monaštvu Srpske pravoslavne crkve, sugrađanima i svim vernicima pravoslavne veroispovesti, koji ovaj najveći hrišćanski praznik slave po julijanskom kalendaru, čestitam Uskrs!", naveo je Tanasijevićč, piše na Fejsbuk stanici opštine Štrpci.

"U vremenu punom izazova kada je položaj srpskog naroda na ovim prostorima težak, neka nam ovaj najveći praznik da snagu da i pored svih izazova opstanemo i ostanemo u našim domovima. Neka i ovaj Uskrs bude prilika da pošaljemo poruku mira, sloge i tolerancij", naveo je on.

I Opština Severna Mitrovica čestitala je Uskrs pravoslavnim vernicima, uz poruku da najveći hrišćanski praznik provedu u miru, zdravlju i radosti, u krugu najbližih, preneo je portal KoSSev.

U čestitki se navodi "da Vaskrs podseća na snagu vere, nadu i pobedu života, ali i na značaj međusobne solidarnosti i zajedništva".

"Neka nas ovaj praznik ohrabri da ostanemo istrajni, složni i okrenuti jedni drugima", poručeno je.

Istaknuta je i uloga Eparhije raško-prizrenske i sveštenstva, uz zahvalnost za očuvanje duhovnog identiteta kroz veru, molitvu i služenje.

U čestitki je posebna pažnja posvećena najmlađima, u kojima se vidi nada za budućnost, ali i podsećanje na osnovne vrednosti zajednice.

(Beta, 12.04.2026)