Vremenska prognoza za nedelju, 12. april: Danas jutro hladno, tokom dana sunčano i toplo

Beta pre 1 sat

Vreme u Srbiji će danas ujutru biti hladno, a tokom dana pretežno sunčano i toplije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Ujutru je ponegde moguć slabi mraz, a pre podne oblačno vreme.

Duvaće slab do umeren istočni vetar.

Najniža temperatura biće od jedan do šest, a najviša dnevna od 17 do 20 stepeni.

Vreme u Beogradu će danas ujutru i prepodne biti umereno oblačno, a popodne pretežno sunčano.

Duvaće slab i umeren istočni vetar.

(Beta, 12.04.2026)

