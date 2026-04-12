Vremenska prognoza za nedelju, 12. april: Danas jutro hladno, tokom dana sunčano i toplo
Vreme u Srbiji će danas ujutru biti hladno, a tokom dana pretežno sunčano i toplije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).
Ujutru je ponegde moguć slabi mraz, a pre podne oblačno vreme.
Duvaće slab do umeren istočni vetar.
Najniža temperatura biće od jedan do šest, a najviša dnevna od 17 do 20 stepeni.
Vreme u Beogradu će danas ujutru i prepodne biti umereno oblačno, a popodne pretežno sunčano.
Duvaće slab i umeren istočni vetar.
(Beta, 12.04.2026)