Ako planirate praznike u Crnoj Gori, evo koliko vam novca treba: ovo su trenutne cene

Budva i Herceg Novi su puni turista iz Srbije i Bosne i Hercegovine, ali nema većih gužvi na granicama Većina posetilaca se ne kupa u moru zbog niske temperature vode, ali koriste hotelske bazene Sudeći po gužvama na Crnogorskom primorju veliki broj građana Srbije odlučio je da vaskršnje praznike provede u toj susednoj nam zemlji.

Lepo, sunčano vreme na plaže je danas izmamilo na stotine posetilaca. - Budva je krcata i mahom su to ljudi iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Cene su na nivou zlatiborskih i beogradskih, čini nam se da nije bilo povećanja u odnosu na jesenas. Vreme je toplo, ali temperatura mora nije na zavidnom nivou stoga se baš retko ko odlučio za kupanje. Ljudi se mahom kupaju u otvorenim bazenima i sklopu hotela. Cene smeštaja su, što bi se reklo, za svačiji džep, kazao je