Borbeni avion gađao grupu ekstremista, a ubio najmanje 200 civila! Horor na pijaci u Nigeriji: Propala vojna operacija, tela razbacana po ulici

Napad se dogodio tokom vojne operacije usmerene protiv ekstremista Boko Harama.

Meta napada bila je grupa ekstremista na pijaci, ali je pogođena sama pijaca puna civila. Najmanje 200 ljudi poginulo je danas, a više njih je ranjeno u vazdušnom napadu na lokalnu pijacu u saveznoj državi Jobe na severoistoku Nigerije, tokom vojne operacije protiv ekstremista Boko Harama, dok identitet vazduhoplovnih snaga koje su izvele napad nije potvrđen. Prema navodima lokalnih izvora, napad se dogodio na pijaci Džili u oblasti Fučimiram, u okviru lokalne