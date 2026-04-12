Država ostavila heroja na cedilu: Uleteo u plamen da spase zarobljene u požaru u Švajcarskoj, a sad je stigla šok odluka

Selim je spasio svoju devojku i druge osobe iz vatre i dima, ali i dalje pati od fizičkih i psihičkih posledica Švajcarska vlada je izdvojila 7,82 miliona evra za pogođene porodice i povređene, ali postoji jedan uslov Francuz Selim (30), heroj koji je rizikovao život da bi spasavao ljude iz plamena koji je zahvatio klub "La Constelation" u švajcarskoj Kran-Montani u novogodišnjoj noći, neće dobiti bilo kakvu finansijsku pomoć uprkos fizičkim i psihičkim posledicama