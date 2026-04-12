(Foto) Najlepša slika iz Niša! Složne komšije ponovo oduševile Srbiju: Pogledajte kako su upravnik Miloš i stanari zgrade proslavili Uskrs

Stanari zgrade u Ulici Milojka Lešjanina 65 u Nišu poznati su po slozi i zajedništvu.

Već šestu godinu organizuju tradicionalnu podelu uskršnjih jaja i turnir u kucanju jajima. Najlepše slike mira, ljubavi i tolerancije i ovog Uskrsa stižu iz zgrade u Ulici Milojka Lešjanina 65 u Nišu, čiji stanari slove za najsložnije komšije u Nišu. U organizaciji upravnika zgrade Miloša Stefanovića, koji je i jedan od stanara, organizovana je tradicionalna podela uskršnjih jaja komšijama a nakon toga i turnir u kucanju, uz simbolične nagrade pobednicima.