(Foto) Puste ulice Beograda: Srpska prestonica prazna na dan Vaskrsa, nigde nikog i na najprometnijim saobraćajnicama

Ulice Beograda su ovog popodneva skoro prazne Pravoslavni hrišćani danas proslavljaju Vaskrs Pravoslavni hrišćani proslavljaju danas najveći praznik - Vaskrs, a u Hramu Svetog Save na Vračaru u Beogradu u 9 časova je služena vaskršnja liturgija.

Ulice Beograda ovog popodneva su skoro prazne, jer većina stanovnika glavnog grada u toplom domu u društvu najmilijih obeležava ovaj praznik. Lepo vreme su pojedini stanovnici srpske prestonice iskoristili i da uživaju u dvorištima uz roštilj. Prazan je bio i sam centar grada, što se vidi po slikama koje je zabeležio naš reporter. A gužve nema ni na najfrekventnijim gradskim saobraćajnicama. Veliki broj Beograđana je iskoristio par slobodnih dana, te su otputovali