"Idem na sve ili ništa, uništiću ih za jedan dan!" Više od 20 sati drame, epilog - na ivici nasilja! Propali pregovori između SAD i Irana, Tramp zatvara Ormuski moreuz, učestvuje i NATO (foto, video)
Blic pre 9 minuta
Glavna prepreka u pregovorima ostaje kontrola Ormuskog moreuza.
Iran optužuje Vašington za nerealne zahteve, dok Izrael nastavlja vojnu kampanju protiv Irana. Rat između Amerike, Irana i Izraela na Bliskom istoku ušao je u 43. dan. Prva runda višečasovnih pregovora između delegacija ovih zemalja završena je kasno sinoć u Islamabadu, u Pakistanu. Mediji navode da su pregovori završeni neuspešno, te da se zvaničnici obe zemlje vraćaju kućama. Sve o ratu Irana, Izraela i Amerike pratite u našem blogu uživo. Dva prazna tankera koja