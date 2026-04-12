Urađena prva transplantacija pluća u Srbiji: Istorijski uspeh lekara UKC Srbije

Operacija je izvedena u saradnji sa timom iz Beča i po najvišim svetskim protokolima Ovaj poduhvat rezultat je dugogodišnjih priprema i sistematskog rada celog tima U Srbiji je urađena prva transplantacija pluća, a istorijski poduhvat uradili su hirurzi Klinike za grudnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

Četrdesetdvogodišnji pacijent se dobro oporavlja. - Za velikim zadovoljstvom mogu da kažem da je uspešno obavljena prva transplantacija pluća u Srbiji, u saradnji sa timom Medicinskog univerziteta u Beču. Iako dug put predstoji, pacijent se dobro oporavlja. Ovaj zahvat je plod dugog rada i sistematskih priprema - kaže profesorka Maja Ercegovac, direktorka Klinike za grudnu hirurgiju UKC Srbije. Zbog saradnje sa kolegama u Beču, čitav protokol - priprema, procena,