Neuspeli pregovori SAD i Irana mogli bi da pritisnu rizičnu imovinu u ponedeljak

Neuspeli napori SAD i Irana da tokom vikenda postignu mirovni sporazum verovatno će opteretiti tržišta i povećati tražnju za sigurnim utočištima u ponedeljak, ocenjuju analitičari.

Dve strane nisu uspele da postignu dogovor tokom pregovora u Pakistanu, što će verovatno razočarati investitore koji su prošle nedelje povećali svoju izloženost rizičnoj imovini nakon što su zemlje objavile primirje. Potpredsednik JD Vance je rekao da će se pregovarači vratiti u SAD bez sporazuma, pošto Iran nije dao garancije da neće težiti razvoju nuklearnog oružja. Očekuje se da će dolar u ponedeljak ojačati, nakon što je prošle nedelje oslabio 1,4 odsto,