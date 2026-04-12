Trump preti blokadom Ormuza posle propalih pregovora s Iranom
Bloomberg Adria pre 22 minuta | Wendy Benjaminson/Bloomberg
Predsednik SAD Donald Trump izjavio je da će SAD blokirati Ormuski moreuz, nakon propalih mirovnih pregovora sa Iranom u Islamabadu tokom vikenda. "Mornarica Sjedinjenih Američkih Država, najbolja na svetu, započeće momentalno proces blokade svih brodova koji pokušaju da uđu ili izađu iz Ormuskog moreuza", naveo je Trump u objavi na društvenim mrežama. Potpredsednik JD Vance i izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner napustili su region u nedelju, nakon 21 sata