Doktorka iz Niša preživela sedam operacija i bolest koja usmrti 99 odsto pacijenata

Doktorka iz Niša Hadži Aleksandra Dimitrijević (32) uspešno se oporavlja od poslednje, čak sedme operacije koliko ih je, zbog upale debelog creva, imala za nepune dve godine.

Ona se razbolela juna 2024. od ulceroznog kolitisa, a posle mesec i po dana bolest je toliko napredovala da je zahvatila čitavo debelo crevo i dobila je toksični megakolon, bolest koja usmrti 99 odsto pacijenata u svetu i kod nas. Dimitrijević je za agenciju Beta kazala da je do leta pretprošle godine bila odličnog zdravlja, da je radila kao lekar na eksukurzijama i kao profesor na određeno vreme u Srednjoj medicinskoj školi, ali se onda preko noći sve promenilo.