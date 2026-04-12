Najmanje 11 poginulih u današnjim izraelskim napadima na Liban

Najmanje 11 osoba poginulo je danas na jugu Libana u dva odvojena izraelska napada, javlja libanska državna agencija NNA.

Šest osoba ubijeno je u napadu na grad Marub, a najmanje pet u gradu Kana. Izraelska vojska nastavila je vazdušne udare na ciljeve Hezbolaha u još nekoliko područja južnog Liubana. Libanski mediji pišu o žestokim sukobima izraelske vojske i Hezbolaha u južnom gradu Bint Džbejl. Liban i Izrael bi trebalo da održe prve pregovore 14. aprila u Vašingtonu, saopštila je kancelarija libanskog predsednika Žozefa Auna. Izrael želi da libanska vlada preuzme odgovornost za