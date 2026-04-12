Ukrajina i Rusija optužuju jedna drugu za kršenje uskršnjeg primirja

Ukrajina i Rusija optužuju danas jedna drugu za kršenje uskršnjeg primirja, dogovorenog na inicijativu ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.

Generalštab ukrajinske vojske objavio je na društvenim mrežama da je od jutros u sedam sati zabeleženo 2.299 kršenja dogovora o prekidu vatre, od kojih se najveći broj odnosi na napade dronovima. Nije bilo napada raketama i navođenim vazdušnim bombama, navedeno je u saopštenju ukrajinske vojske. Rusko Ministarstvo odbrane iznelo je slične tvrdnje. Prema navodima Ministarsztva odbrane Rusije, od subote popodne do jutros je zabeleženo više od 1.900 kršenja dogovora o