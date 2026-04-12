Veliki uspeh srpskih lekara: Prvi put urađena transplantacija pluća, pacijent se dobro oporavlja. Poduhvat trajao dva do tri dana.

BEOGRAD: Hirurzi Klinike za grudnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije napravili su veliki poduhvat prvom transplantacijom pluća u našoj zemlji, a četrdesetdvogodišnji pacijent se dobro oporavlja.

"Sa velikim zadovoljstvom mogu da kažem da je uspešno obavljena prva transplantacija pluća u Srbiji, u saradnji sa timom Medicinskog univerziteta u Beču. Iako dug put predstoji, pacijent se dobro oporavlja. Ovaj zahvat je plod dugog rada i sistematskih priprema", izjavila je profesorka Maja Ercegovac, direktorka Klinike za grudnu hirurgiju, prenosi RTS. Zbog saradnje sa kolegama u Beču, čitav protokol – priprema, procena, hirurški rad, postoperativni tok – izgrađen