Američki pripadnici Kfora prešli u pravoslavlje, kršteni u manastiru Draganac (video)

Vladika novobrdski Ilarion krstio je dvojicu američkih vojnika iz baze Bondstil u manastiru Draganac u AP Kosovo i Metohija, objavljeno je na Instagram nalogu TV Hram, zvaničnoj televiziji Srpske pravoslavne crkve.

Vojnici, pripadnici KFOR-a, kršteni su na Veliku subotu i dobili su duhovna imena Sava i Simeon, a vladika je obred služio na engleskom jeziku. Oni su odlučili da prime pravoslavlje nakon poseta i prisustvovanja bogosluženjima u srpskim svetinjama u AP Kosovo i Metohija.