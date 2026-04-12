AMSS: Bez zadržavanja na putničkim i teretnim terminalima, dobri uslovi za vožnju

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja ni na putničkim ni na teretnim terminalima naših graničnih prelaza, kao ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Ukoliko danas planirate put, očekuju vas zaista dobri uslovi na putevima - lepo vreme, suvi kolovozi i prestanak kiše doprinose lakšoj i prijatnijoj vožnji ovog uskršnjeg dana, navode iz AMSS-a. Saobraćaj je trenutno slabijeg intenziteta i nema većih zadržavanja, a slično se očekuje i u nastavku dana. Nešto više vozila može biti na pravcima ka izletištima, manastirima i popularnim mestima u prirodi, gde će mnogi od vas provesti praznik na otvorenom. Putevi Srbije