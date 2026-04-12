U BiH i RS obeležen Uskrs, mitropolit Hrizostom služio u Sabornom hramu u Sarajevu

Pravoslavni vernici širom Bosne i Hercegovine obeležili su danas Uskrs, najveći hrišćanski praznik, svetim liturgijama, pričešćem i tradicionalnim okupljanjima, uz poruke crkvenih velikodostojnika o miru, ljubavi, praštanju i zajedništvu.

Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit dabrobosanski Hrizostom služio je jutros Svetu arhijerejsku liturgiju u Sabornom hramu Rođenja Presvete Bogorodice u Sarajevu, uz sasluženje sveštenstva Mitropolije dabrobosanske i prisustvo velikog broja vernika, prenela je Radio-televizija Republike Srpske (RTRS). Liturgiji je prisustvovao i ambasador Ruske Federacije u BiH Igor Kalabuhov. Prethodno je protojerej-stavrofor Vladimir Stupar pročitao vaskršnju poslanicu