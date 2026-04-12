Saobraćajna nezgoda u naselju Aerodrom, vozilo završilo na krovu

Kako prenosi Instagram stranica kragujevcani.rs jutros je u ulici Vladimira Rolovića, u kragujevačkom naselju Aerodrom, došlo do teške saobraćajne nezgode kada je putničko vozilo, krećući se velikom brzinom, udarilo u više parkiranih automobila. Od siline udarca, vozilo se prevrnulo i završilo na krovu, pričinivši značajnu materijalnu štetu na parkiranim automobilima. Ne zna se da li ima povređenih a policijska istraga će utvrditi šta se dogodilo.