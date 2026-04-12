BLOG UŽIVO: Bez dogovora SAD i Irana u Islamabadu, nuklearno pitanje ostaje nepremostiva prepreka (FOTO)

Potpredsednik SAD Džej Di Vens izjavio je da nakon pregovora u Pakistanu nije postignut dogovor sa Iranom. On je naveo da Iran nije hteo da se obaveže na odustajanje od nuklearnog oružja. Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei izjavio je da su Iran i Sjedinjene Američke Države postigli dogovor u Islamabadu o nizu pitanja, ali da su dva ili tri ostala nerešena, ističući da niko nije ni očekivao sporazum već na prvom sastanku predstavnika Irana i SAD u Pakistanu. Iako su državni mediji

Najmanje 11 osoba poginulo je danas na jugu Libana u dva odvojena izraelska napada, javlja libanska državna agencija NNA. Šest osoba ubijeno je u napadu na grad Marub, a najmanje pet u gradu Kana. Izraelska vojska nastavila je vazdušne udare na ciljeve Hezbolaha u još nekoliko područja južnog Liubana. Libanski mediji pišu o žestokim sukobima izraelske vojske i Hezbolaha u južnom gradu Bint Džbejl. Liban i Izrael bi trebalo da održe prve pregovore 14. aprila u