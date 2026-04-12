Civilna zaštita: Stampedo na Haitiju, poginulo najmanje 30 osoba

Najmanje 30 osoba poginulo je u stampedu kod citadele Laferer na severu Haitija, saopštile su danas lokalne vlasti, navodeći da bi broj žrtava mogao biti veći.

Zvaničnici Civilne zaštite severa Haitija saopštili su da se stampedo dogodio u subotu kod tvrđave sa početka 19. veka, jedne od najpopularnijih turističkih atrakcija Haitija, prenosi Rojters. U tvrđavi je bio veliki broj učenika i drugih posetilaca koji su učestvovali u godišnjoj proslavi na toj lokaciji, koja je izgrađena ubrzo nakon što je Haiti stekao nezavisnost od Francuske, a nalazi se na Listi svetske baštine Uneska. Stampedo se dogodio na ulazu na tu