Hitna pomoć u Nišu: Tokom noći pet intervencija zbog tuča pod dejstvom alkohola

Ekipe Hitne pomoći u Nišu tokom minule noći su pet puta intervenisale zbog tuča pod dejstvom alkohola. Prema rečima dr Maje Stojanović intervencije njihovih ekipa zbog "narušavanja javnog reda“ bile su sa asistiranjem policije i bez njihove asistencije.

Ona je za niške medije kazala da su ekipe Hitne pomoći u protekla 24 sata imale 90 intervencija na terenu i 310 poziva građana. U urgentnoj ambulanti pregledano je 230 pacijenata, od kojih su 195 odrasli, a 35 deca. Ekipe Hitne pomoći nisu proteklog dana i noći intervenisale zbog saobraćajnih udesa.