Insajder u Budimpešti - Mađar proglasio pobedu, Orban priznao poraz; Tisa ima dvotrećinsku većinu prema preliminarnim rezultatima (FOTO/VIDEO)

Posle 16 godina vlasti, mađarski premijer Viktor Orban priznao je poraz na današnjim parlamentarnim izborima, dok preliminarni rezultati Nacionalne izborne komisija Mađarske pokazuju da opoziciona Tisa, predvođena Peterom Mađarom, sa 138 mandata ima nedostižnu prednost i ima dvotrećinsku većinu u parlamentu. Izborni dan obeležila je i rekordna izlaznost - do 18.30 glasalo je 77,8 odsto birača, oko 12 procenata više nego na prethodnim izborima. Rezultate i analize pratite na insajder.net i Insajder

Prema podacima Nacionalne izborne komisije Mađarske, uz obrađenih 97,74 odsto glasova nema promena u ukupnom odnosu snaga - Tisa i dalje ima dvotrećinsku većinu u parlamentu te zemlje. Tisa ima ukupno 138 poslaničkih mesta, od čega 45 sa lista i 93 iz pojedinačnih izbornih jedinica. Vladajući blok Fides - Mađarski građanski savez i KDNP - Hrišćansko-demokratska narodna partija sada ima ukupno 55 mandata (42 sa lista i 13 pojedinačno). Krajnje desni pokret Naša