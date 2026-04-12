Vernici Srpske pravoslavne crkve danas proslavljaju Uskrs

Vernici Srpske pravoslavne crkve (SPC) i hrišćani u još oko 60 zemalja proslavljaju danas Uskrs po Julijanskom kalendaru, najveći hrišćanski praznik koji simobolizuje pobedu života nad smrću, odnosno vaskrsnuće Isusa Hrista. U Hramu Svetog Save na Vračaru u Beogradu u jutros je održana sveta vasksršnja liturgija koju je služio vikarni episkop moravički Tihon.

Liturgiji, koju je episkop Tihon služio uz sasluženje sveštenstva Srpske pravoslavne crkve, prisustvovao je veliki broj vernika, koji su poneli i ofarbana jaja, a nakon liturgije su pristupili i pričešću. Liturgiji su prisustvovali i predstavnici Katoličke crkve u Beogradu. U Hramu Svetog Save noćas je održana i ponoćna vaskršnja liturgija, a vernicima je prethodno deljen Blagodatni oganj, koji je kao i svake godine stigao iz Jerusalima gde na Veliku subotu pred