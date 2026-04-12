Dvadeset sedam godina od NATO raketiranja voza kod Grdelice

LESKOVAC Komemorativnim skupom obeleženo je 27 godina od NATO granatiranja voza na železničkom mostu u Grdelici.

Vence su položile delegacije Vojske Srbije, Jablaničkog okruga, Grada Leskovca, sindikata železnice, raznih udruženja, porodice i prijatelji nastradalih. „Sa tugom u srcu, okupili smo se danas kako bismo obeležili 27. godišnjicu strašnog događaja, koji je zauvek obeležio naš grad i našu zemlju“ rekao je u svom obraćanju gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović. „Tog 12. aprila 1999. godine, na drugi dan Uskrsa, naša Grdelička klisura se pretvorila u mesto