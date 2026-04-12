Izbori u Mađarskoj: Glasanje za novi parlament, ali i mnogo više od toga

Reuters Glasačka mesta širom Mađarske otvorena su u šest sati Posle šesnaest godina vlasti partije Fides i premijera Viktora Orbana, birači u Mađarskoj glasaju za novi saziv parlamenta, ali i budući politički put zvanične Budimpešte.

Nešto više od osam miliona glasača ima pravo izbora na desetom glasanju za parlament na obali Dunava otkad se zemlja, posle pada komunizma 1990. godine, vratila višestranačkom sistemu. Izbornu kampanju obeležila je oštra retorika, teške političke i lične optužbe, pa i duboka društvena podela oko ključnih pitanja: privrede, korupcije, migracija, ali i rata u susednoj Ukrajini. Po veoma komplikovanom izbornom sistemu, bira se 199 poslanika. Njih 106 bira se glasanjem