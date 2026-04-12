"Nerazumni zahtevi Amerikanaca"! Oglasio se Iran: Atmosfera sumnjičava i puna nepoverenja, niko nije očekivao da ćemo postići sporazum

Pošto je objavio neuspeh pregovora o okončanju rata na Bliskom istoku, Teheran je rekao da „niko nije očekivao“ da će Sjedinjene Države i Iran postići dogovor u prvoj rundi pregovora, prema rečima portparola iranskog Ministarstva spoljnih poslova. „Od početka je bilo jasno da ne treba očekivati da ćemo postići sporazum u jednoj rundi razgovora. Niko to nije očekivao“, rekao je Esmail Bakai iranskoj državnoj televiziji, opisujući atmosferu kao sumnjičavu i punu