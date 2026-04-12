Pukli pregovori Amerike i Irana! Umalo tuča Vitkofa i Aragčija, obe delegacije napustile Pakistan! "Ne verujemo Americi"! Prvi tankeri prolaze kroz Ormuz!

Od najnovijeg Hronološki Ce američki pregovarački tim napustio je Pakistan nakon završetka razgovora sa Iranom, potvrdio je novinarima američki zvaničnik posle potpredsednika Džej Di Vensa, javlja CNN.

Odlazak cele delegacije, uključujući specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa, Džareda Kušnera i tehničke timove, jasan je pokazatelj da se direktni pregovori neće odmah nastaviti, čak ni na radnom nivou. Iran je objavio ažuriranje o broju žrtava u ratu. Abas Masdžedi Arani, šef iranske Organizacije za sudsku medicinu, rekao je iranskim medijima da su vlasti identifikovale tela 3.375 ljudi ubijenih tokom onoga što je nazvao „američko-izraelskim ratom protiv Irana“.