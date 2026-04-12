Detaljna prognoza RHMZ za naredne dane: Stiže toplije vreme, ali sa njim i olujna košava! Evo gde će biti najjači udari

U Srbiji se očekuje postepeni porast temperatura nakon perioda jutarnjih mrazeva, ali će početak sedmice obeležiti jak vetar i povremene padavine, navodi RHMZ u najnovijoj vremenskoj prognozi.

Nakon dana sa slabim jutarnjim mrazevima, sledi rast i jutarnjih i dnevnih temperatura. Retka pojava prizemnog mraza na 5 cm tla očekuje se još u ponedeljak (13.04.), dok će dnevne temperature tokom većeg dela druge dekade aprila biti u rasponu od 18 do 23 stepena. Nešto hladnije biće u Timočkoj krajini u utorak (14.04.). Od ponedeljka (13.04.) do srede (15.04.) u košavskom području i na planinama duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar. Na jugu Banata, u